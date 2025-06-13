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Реакция мира на удары Израиля по Ирану

10:41 1988

ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибли несколько высокопоставленных военных, в том числеХосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана и Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).

Страны всего мира уже реагируют на удары Израиля по Ирану. Некоторые выражают тревогу, другие критикуют этот шаг.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран и Израиль «сделать шаг назад и срочно снизить напряженность». Удары Израиля он назвал «вызывающими беспокойство». По его мнению, «эскалация никому не на пользу в регионе», а «стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом».

«Сейчас настало время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии», — добавил британский премьер.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также «осудил любую военную эскалацию на Ближнем Востоке». Гутерриш призвал обе стороны проявить сдержанность.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра «обеспокоена эскалацией конфликта между Израилем и Ираном». Она призвала все стороны уделять приоритетное внимание диалогу и дипломатии, заявив: «Это создает риск дальнейшей дестабилизации и без того нестабильного региона».

Оман осудил израильскую атаку на Иран, она может привести к масштабному конфликту, а также препятствует переговорам между Вашингтоном и Тегераном по ядерному досье. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Омана, выступающего посредником в переговорном процессе по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

«Это нападение произошло в крайне чувствительный момент, поскольку активизировались международные усилия по возобновлению ядерных переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами. Это явно свидетельствует о намеренном стремлении сорвать дипломатический процесс и спровоцировать более широкий конфликт, который будет иметь ужасные последствия для региональной и международной стабильности», — указано в заявлении.

ОАЭ также осудили атаку Израиля на Иран и призвали стороны конфликта проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. «Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осуждают израильское военное нападение на Исламскую Республику Иран, выражая глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией и ее последствиями для безопасности и стабильности в регионе. Министерство иностранных дел подчеркивает важность проявления максимальной сдержанности, чтобы избежать рисков расширения конфликта», - говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

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