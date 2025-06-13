Приостановлено эфирное радиовещание «Свободы»

Из-за этого прекращено круглосуточное вещание на спутнике Eutelsat Hotbird 13G.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM), курирующее Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), не продлило контракт со спутниковым оператором, транслировавшим программы Русской службы.

Кроме того, из-за финансовых трудностей приостановлено радиовещание в средневолновом диапазоне 1386 кГц. Поиски нового финансирования продолжаются.

Вещание «Свободы» остаётся доступным в аудиостриме на сайте Svoboda.org, на YouTube-канале Радио Свобода Live, в Telegram-каналах и на популярных подкаст-платформах.

Тем временем в Федеральном окружном суде Вашингтона продолжаются слушания по вопросу о финансировании РСЕ/РС. Медиакорпорация добивается перечисления $62 млн, уже выделенных Конгрессом США на 2025 финансовый год. Ранее администрация Трампа заморозила переводы, но после решения суда частично восстановила выплаты.

USAGM объясняет задержку необходимостью контроля бюджетных расходов. Однако суд отметил, что Конгресс и администрация уже утвердили выделенные средства. РСЕ/РС считает, что действия USAGM наносят непоправимый ущерб корпорации.

В марте 2025 года Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности семи госагентств, включая USAGM. После этого ряд американских и европейских политиков, а также правозащитные организации призвали США защитить свободу прессы и обеспечить безопасность работников СМИ, финансируемых через USAGM.