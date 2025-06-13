Израильтяне штурмуют магазины

В связи с опасениями иранского ответа, жители Израиля срочно покупает товары, которые могут понадобиться в защищенных помещениях.

Утром, 13 июня, во многих районных магазинах Израиля выстроились очереди: получив ночью сообщение о начале военной операции ЦАХАЛа в Иране и предупреждение премьер-министра Нетаньяху о том, что, возможно, «придется дольше обычного находиться в защищенных помещениях», люди бросились покупать продукты и товары первой необходимости.

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибли несколько высокопоставленных военных, в том числеХосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана и Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).