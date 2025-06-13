Теймур Мусаев: Диагноз «рак» — не приговор

Период первого руководства Гейдара Алиева стал важным этапом в развитии онкологической службы Азербайджана. Об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств в Баку.
По его словам, один из ключевых импульсов развитию онкологической службы в те годы был дан благодаря инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева — по его личному поручению азербайджанские специалисты проходили обучение в ведущих онкологических центрах СССР.
«Эти специалисты впоследствии сыграли значительную роль в становлении системы здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане, особенно в области онкологии», — отметил министр.
Теймур Мусаев в своем выступлении также отметил, что развитие онкологической службы — приоритет государственной политики Азербайджана, всегда находится в фокусе внимания руководства страны.
«Благодаря личной поддержке президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в этой сфере достигнуты значительные успехи. Национальный центр онкологии, оснащенный передовыми технологиями, стал одним из ведущих медицинских учреждений региона», — заявил министр.
По словам министра здравоохранения, ранняя диагностика, внедрение комплексных подходов и государственная поддержка коренным образом изменили отношение к онкологическим заболеваниям в стране. «Сегодня диагноз «рак» воспринимается не как приговор, а как начало пути к возможному и эффективному лечению, ориентированному на сохранение и восстановление качества жизни пациента», — отметил он в ходе выступления.
Теймур Мусаев, кроме того, заявил, что тюркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в области онкологии:«Этот конгресс стал важной платформой для развития совместных научных исследований, инновационных проектов и обмена опытом между странами — участницами Организации тюркских государств».