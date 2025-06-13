Теймур Мусаев: Диагноз «рак» — не приговор

Период первого руководства Гейдара Алиева стал важным этапом в развитии онкологической службы Азербайджана. Об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств в Баку.

По его словам, один из ключевых импульсов развитию онкологической службы в те годы был дан благодаря инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева — по его личному поручению азербайджанские специалисты проходили обучение в ведущих онкологических центрах СССР.