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Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле

11:22 361

Посольство Азербайджана в Тель-Авиве выпустило директиву с призывом к азербайджанским гражданам, находящимся в Израиле, строго соблюдать правила безопасности и находится в максимальной близости от бомбоубежищ.

Об этом говорится в сообщении посольства на страницах в социальных сетях.

«Вниманию граждан Азербайджанской Республики, находящихся в Израиле! В связи с текущей ситуацией безопасности, гражданам Азербайджанской Республики, проживающим и временно находящимся в Израиле, рекомендуется строго соблюдать правила безопасности, быть бдительными и заранее определить местонахождение ближайшего убежища на случай тревоги», - говорится в сообщении.

В то же время, граждан просят действовать в полном соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными уполномоченными органами Израиля, и по возможности находиться в районах, близких к убежищам. «Для своевременного получения оперативной информации об опасности необходимо загрузить на мобильные телефоны такие приложения, как Home Front Command, Red Alert, Tzofar. В настоящее время воздушное пространство Израиля закрыто, поэтому выезд из страны воздушным транспортом невозможен. При этом сухопутные пограничные пункты пропуска страны продолжают функционировать», - говорится в сообщении.

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