Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле

Посольство Азербайджана в Тель-Авиве выпустило директиву с призывом к азербайджанским гражданам, находящимся в Израиле, строго соблюдать правила безопасности и находится в максимальной близости от бомбоубежищ.

Об этом говорится в сообщении посольства на страницах в социальных сетях.