В Азербайджане продолжаются социальные реформы

Как сообщает haqqin.az, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на сегодняшнем брифинге, посвященном повышению пособий и пенсий в рамках очередного пакета социальных реформ, реализуемого в 2025 году.

Согласно указам и распоряжениям президента Ильхама Алиева в 2018–2025 годах было реализовано пять пакетов социальных реформ, охвативших 4 миллиона граждан Азербайджана. На эти реформы ежегодно выделяется дополнительно 7,6 млрд манатов.

Замминистра отметил, что реформы проводятся в целях обеспечения благосостояния граждан и укрепления системы социальной защиты. В целом социальный пакет, реализация которого началась с начала текущего года, охватывает 3 миллиона человек. На повышение заработных плат, пенсий, пособий и стипендий дополнительно выделено 1,4 млрд манатов в год.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 2018 года увеличилось в 6,6 раза, а пособие на погребение — в 5 раз.

Рашад Мустафаев также сообщил, что с 2018 года ежемесячные пенсии семьям шехидов, погибших в Афганистане, увеличились в 3,2 раза, а пенсии инвалидов войны и событий 20 января — в 3,6 раза.

Новые повышения затронут 1,1 миллиона человек.