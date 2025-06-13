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Азербайджан обратился к Израилю и Ирану

11:25 480

Азербайджан выражает серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля на территории Ирана.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Призываем стороны регулировать имеющиеся разногласия исключительно путем диалога и дипломатическими средствами, в соответствии с нормами и принципами международного права. Особо подчеркиваем важность обеспечения безопасности мирных жителей и объектов. Важно продолжать дипломатические контакты и усилия в рамках соответствующих международных механизмов для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке», - говорится в заявлении МИД.

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибли несколько высокопоставленных военных, в том числеХосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана и Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).

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