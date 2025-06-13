USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Рванет или не рванет?
Новость дня
Рванет или не рванет?

Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана

Эльмир Алиев, отдел спорта
11:42 820

Сегодня в Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо.

В индивидуальных соревнованиях сборная Азербайджана будет представлена 13 спортсменами. В первый день чемпионата на татами выйдут бронзовый призер апрельского Евро в Черногории Ахмед Юсифов (60 кг), действующая чемпионка Европы среди молодежи Кенуль Алиева (48 кг) и Лейла Алиева (48 кг).

Ахмеду Юсифову уже в 1/16 финала достался бронзовый призер Олимпиады в Париже японец Рюдзю Нагаяма. 

Кенуль Алиева начнет в 1/32 финала со схватки с американкой Марией Лаборде, а Лейла Алиева на этой же стадии встретится с Курбанай Курбановой из Туркменистана.

Всего в чемпионате мира примут участие 556 дзюдоистов из 93 стран. Впервые после триумфа на Олимпиаде в Париже на татами выйдет действующий чемпион мира Хидаят Гейдаров (73 кг). 27-летний дзюдоист должен был выступить на прошедшем чемпионате Европы, но снялся в последний момент из-за болезни.

Поборется в столице Венгрии и другой наш олимпионик Зелим Коцоев (100 кг), также победивший на прошлогоднем ЧМ. В отличие от Хидаята Зелим на чемпионате Евро-2025 выступил и стал серебряным призером.

Стоит напомнить, что за всю историю азербайджанского дзюдо у нас три чемпиона мира. Нынешний старший тренер сборной Азербайджана Эльхан Мамедов стал сильнейшим на планете в 2013 году, а Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев завоевали золото год назад. Спустя пару месяцев Гейдаров и Коцоев возьмут и высшие награды Олимпиады в Париже.

Также в состав сборной Азербайджана на нынешнем ЧМ вошли Руслан Пашаев (66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

Соревнования чемпионата мира будут проходить на спортивной арене имени знаменитого венгерского боксера Ласло Паппа. Здесь же 20 июня пройдут командные смешанные соревнования. Азербайджан в 1/8 финала встретится с Германией. Состав нашей команды включает 10 дзюдоистов, в том числе Айтадж Гардашханлы (70 кг) и Нигяр Сулейманову (свыше 70 кг), которые не выступят в личном турнире.

Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?
Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану? наша корреспонденция
12:47 805
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы выкладка Кильского института+комментарий Маркуса Колги
04:05 3471
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи фото
13:10 221
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля обновлено 12:25
12:25 5449
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты видео; обновлено 12:45
12:45 16513
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
11:42 821
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран обновлено 12:01
12:01 2290
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
11:22 1499
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
11:17 1838
Реакция мира на удары Израиля по Ирану
Реакция мира на удары Израиля по Ирану обновлено 12:19
12:19 4535
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса обновлено 10:42
10:42 2134

ЭТО ВАЖНО

Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?
Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану? наша корреспонденция
12:47 805
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы выкладка Кильского института+комментарий Маркуса Колги
04:05 3471
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи фото
13:10 221
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля обновлено 12:25
12:25 5449
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты видео; обновлено 12:45
12:45 16513
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
11:42 821
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран обновлено 12:01
12:01 2290
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
11:22 1499
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
11:17 1838
Реакция мира на удары Израиля по Ирану
Реакция мира на удары Израиля по Ирану обновлено 12:19
12:19 4535
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса обновлено 10:42
10:42 2134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться