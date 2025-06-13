Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана

В индивидуальных соревнованиях сборная Азербайджана будет представлена 13 спортсменами. В первый день чемпионата на татами выйдут бронзовый призер апрельского Евро в Черногории Ахмед Юсифов (60 кг), действующая чемпионка Европы среди молодежи Кенуль Алиева (48 кг) и Лейла Алиева (48 кг).

Сегодня в Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо.

Ахмеду Юсифову уже в 1/16 финала достался бронзовый призер Олимпиады в Париже японец Рюдзю Нагаяма.

Кенуль Алиева начнет в 1/32 финала со схватки с американкой Марией Лаборде, а Лейла Алиева на этой же стадии встретится с Курбанай Курбановой из Туркменистана.

Всего в чемпионате мира примут участие 556 дзюдоистов из 93 стран. Впервые после триумфа на Олимпиаде в Париже на татами выйдет действующий чемпион мира Хидаят Гейдаров (73 кг). 27-летний дзюдоист должен был выступить на прошедшем чемпионате Европы, но снялся в последний момент из-за болезни.

Поборется в столице Венгрии и другой наш олимпионик Зелим Коцоев (100 кг), также победивший на прошлогоднем ЧМ. В отличие от Хидаята Зелим на чемпионате Евро-2025 выступил и стал серебряным призером.

Стоит напомнить, что за всю историю азербайджанского дзюдо у нас три чемпиона мира. Нынешний старший тренер сборной Азербайджана Эльхан Мамедов стал сильнейшим на планете в 2013 году, а Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев завоевали золото год назад. Спустя пару месяцев Гейдаров и Коцоев возьмут и высшие награды Олимпиады в Париже.