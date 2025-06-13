Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана

Сегодня в Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо.
В индивидуальных соревнованиях сборная Азербайджана будет представлена 13 спортсменами. В первый день чемпионата на татами выйдут бронзовый призер апрельского Евро в Черногории Ахмед Юсифов (60 кг), действующая чемпионка Европы среди молодежи Кенуль Алиева (48 кг) и Лейла Алиева (48 кг).
Ахмеду Юсифову уже в 1/16 финала достался бронзовый призер Олимпиады в Париже японец Рюдзю Нагаяма.
Кенуль Алиева начнет в 1/32 финала со схватки с американкой Марией Лаборде, а Лейла Алиева на этой же стадии встретится с Курбанай Курбановой из Туркменистана.
Всего в чемпионате мира примут участие 556 дзюдоистов из 93 стран. Впервые после триумфа на Олимпиаде в Париже на татами выйдет действующий чемпион мира Хидаят Гейдаров (73 кг). 27-летний дзюдоист должен был выступить на прошедшем чемпионате Европы, но снялся в последний момент из-за болезни.
Поборется в столице Венгрии и другой наш олимпионик Зелим Коцоев (100 кг), также победивший на прошлогоднем ЧМ. В отличие от Хидаята Зелим на чемпионате Евро-2025 выступил и стал серебряным призером.
Стоит напомнить, что за всю историю азербайджанского дзюдо у нас три чемпиона мира. Нынешний старший тренер сборной Азербайджана Эльхан Мамедов стал сильнейшим на планете в 2013 году, а Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев завоевали золото год назад. Спустя пару месяцев Гейдаров и Коцоев возьмут и высшие награды Олимпиады в Париже.
Также в состав сборной Азербайджана на нынешнем ЧМ вошли Руслан Пашаев (66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).
Соревнования чемпионата мира будут проходить на спортивной арене имени знаменитого венгерского боксера Ласло Паппа. Здесь же 20 июня пройдут командные смешанные соревнования. Азербайджан в 1/8 финала встретится с Германией. Состав нашей команды включает 10 дзюдоистов, в том числе Айтадж Гардашханлы (70 кг) и Нигяр Сулейманову (свыше 70 кг), которые не выступят в личном турнире.