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Рванет или не рванет?

Подключайся к тарифу Birinci от Birbank и получай бонусы!

12:05 509

Первая цифровая банковская платформа страны Birbank в сотрудничестве с лидером инноваций и скорости Bakcell реализует уникальный проект, не имеющий аналогов в Азербайджане. Теперь клиенты могут получить SIM-карты от Bakcell, предназначенные исключительно для тарифа Birinci, и активировать номер в онлайн-режиме без предъявления каких-либо документов с помощью QR-кода, размещённого внутри упаковки.

Подключиться к тарифу Birinci можно всего за 6.90 AZN, получив выгодные условия связи, а также ряд эксклюзивных преимуществ:

Бесплатный интернет для использования приложения Birbank даже после исчерпания интернет-пакета;

Дополнительный 1% кэшбэка на оплату коммунальных услуг, телевидения, интернета, мобильной и стационарной связи;

Дополнительный 0.5% кэшбэка на QR-платежи в приложении Birbank;

Два купона на скидку 10% в интернет-магазине Trendyol;

Бесплатная подписка на Umico Premium;

Возможность настройки параметров тарифа в соответствии с индивидуальными потребностями.

SIM-карты можно получить в филиалах Kapital Bank/Birbank: 28 Mall, Gənclik Mall, Sahil, Binəqədi, 8-ci mikrorayon, Yasamal и Sumqayıt, а также в магазинах сети Bravo: Gənclik Mall, Koroğlu, 20 Yanvar и Əhmədli. Карты выдаются через специальные стенды, установленные в этих точках. Пользователи могут отсканировать QR-код со стенда или из упаковки SIM-карты с помощью приложения Birbank и быстро, в цифровом формате активировать номер, после чего начать пользоваться тарифом Birinci.

Более подробная информация доступна по ссылке: http://b-b.az/btpr

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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