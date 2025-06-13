Израиль объявил «экзистенциальную» битву Ирану

«Как вы знаете, мы вступаем в кампанию, которая является не чем иным, как экзистенциальной, против врага, который стремится уничтожить нас», — сказал Биндер солдатам в командном центре сегодня утром.

«Вы сами слышали это не раз: они работают над созданием ядерного потенциала, быстро продвигаются в этом направлении и наращивают обычные вооружения в очень, очень больших количествах», — говорит он.

По его словам, Израиль стремится ослабить, разрушить и устранить ядерную угрозу Ирана.

«Разведывательное управление проделало огромную работу, чтобы обеспечить раннее предупреждение о ядерном прогрессе и количестве ракет, и управление готово к этой миссии», — добавил он.

Биндер также заявил, что управление находится «на очень высоком уровне готовности», добавив, что оно вступает в кампанию против Ирана с «очень сильной стартовой позицией».

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибло несколько высокопоставленных военных, в том числе Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана и Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).