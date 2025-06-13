USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Рванет или не рванет?
Новость дня
Рванет или не рванет?

Израиль объявил «экзистенциальную» битву Ирану

12:08 1224

Начальник Управления военной разведки Израиля генерал-майор Шломи Биндер заявил, что Израиль вступает в «экзистенциальную» битву с Ираном.

«Как вы знаете, мы вступаем в кампанию, которая является не чем иным, как экзистенциальной, против врага, который стремится уничтожить нас», — сказал Биндер солдатам в командном центре сегодня утром.

«Вы сами слышали это не раз: они работают над созданием ядерного потенциала, быстро продвигаются в этом направлении и наращивают обычные вооружения в очень, очень больших количествах», — говорит он.

По его словам, Израиль стремится ослабить, разрушить и устранить ядерную угрозу Ирана.

«Разведывательное управление проделало огромную работу, чтобы обеспечить раннее предупреждение о ядерном прогрессе и количестве ракет, и управление готово к этой миссии», — добавил он.

Биндер также заявил, что управление находится «на очень высоком уровне готовности», добавив, что оно вступает в кампанию против Ирана с «очень сильной стартовой позицией».

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибло несколько высокопоставленных военных, в том числе Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана и Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).

Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?
Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану? наша корреспонденция
12:47 815
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы выкладка Кильского института+комментарий Маркуса Колги
04:05 3474
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи фото
13:10 234
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля обновлено 12:25
12:25 5452
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты видео; обновлено 12:45
12:45 16522
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
11:42 822
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран обновлено 12:01
12:01 2292
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
11:22 1500
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
11:17 1838
Реакция мира на удары Израиля по Ирану
Реакция мира на удары Израиля по Ирану обновлено 12:19
12:19 4542
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса обновлено 10:42
10:42 2135

ЭТО ВАЖНО

Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?
Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану? наша корреспонденция
12:47 815
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы выкладка Кильского института+комментарий Маркуса Колги
04:05 3474
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи фото
13:10 234
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля обновлено 12:25
12:25 5452
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты видео; обновлено 12:45
12:45 16522
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
11:42 822
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран обновлено 12:01
12:01 2292
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
11:22 1500
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
11:17 1838
Реакция мира на удары Израиля по Ирану
Реакция мира на удары Израиля по Ирану обновлено 12:19
12:19 4542
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса обновлено 10:42
10:42 2135
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться