Израиль аккуратно повредил завод по обогащению урана

Израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы, говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана.

«Организация по атомной энергии Ирана доводит до сведения, что при атаке на завод обогащения урана… в Натанзе некоторые части объекта были повреждены. Ущерб еще предстоит оценить… Проведенный анализ показал, что какого-либо радиоактивного или химического заражения или утечки с территории объекта не было», – говорится в заявлении Организации, опубликованном иранским гостелевидением.

Организация также отметила, что данные о жертвах среди тех, кто находился на объекте, в результате ударов Израиля не поступали.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило утром 13 июня, что власти Ирана подтвердили израильский удар по предприятию по обогащению урана в Натанзе (провинция Исафахан). Другие ядерные объекты, пишет МАГАТЭ в своем аккаунте в соцсети X, в том числе предприятие по обогащению урана в Фордо (провинция Кум), объект в Исфахане, а также атомная электростанция в Бушере не пострадали.

Превышения уровня радиации в Натанзе, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на власти Ирана, не зафиксировано. Международное агентство по атомной энергии добавило, что продолжает тщательно мониторить ситуацию в Иране.

Израильский «12 канал» в эфире со ссылкой на представителя спецслужб сообщил, что завод по обогащению урана в Натанзе уничтожен в результате операции ВВС Израиля.