AzerGold продолжает обучение членов семей шехидов

ЗАО AzerGold продолжает интенсивное обучение по профессии кондитера в рамках проекта «Поддержка экономического развития членов семей шехидов и раненных на войне».

Программа профессионального обучения, в которой принимают участие 15 женщин из города Гянджа, Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов, относящихся к вышеупомянутой уязвимой группе населения, направлена на оказание помощи членам семей шехидов и раненных на войне, повышение их социальной активности и поддержку их экономической независимости.

Отметим, что в рамках проекта теоретическое и практическое обучение участников проводят международные эксперты в области кондитерского дела. В ходе интенсивных тренингов, которые продлятся два месяца, участники обеспечиваются всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также прививаются знания и навыки в соответствующей профессиональной сфере.

После завершения программ обучения участники сдадут экзамен «Признание неформального и информального образования» Агентства по обеспечению качества в образовании и получат соответствующий профессиональный сертификат.