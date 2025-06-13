USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Рванет или не рванет?
Новость дня
Рванет или не рванет?

AzerGold продолжает обучение членов семей шехидов

фото
12:52 150

ЗАО AzerGold продолжает интенсивное обучение по профессии кондитера в рамках проекта «Поддержка экономического развития членов семей шехидов и раненных на войне».

Программа профессионального обучения, в которой принимают участие 15 женщин из города Гянджа, Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов, относящихся к вышеупомянутой уязвимой группе населения, направлена на оказание помощи членам семей шехидов и раненных на войне, повышение их социальной активности и поддержку их экономической независимости.

Отметим, что в рамках проекта теоретическое и практическое обучение участников проводят международные эксперты в области кондитерского дела. В ходе интенсивных тренингов, которые продлятся два месяца, участники обеспечиваются всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также прививаются знания и навыки в соответствующей профессиональной сфере.

После завершения программ обучения участники сдадут экзамен «Признание неформального и информального образования» Агентства по обеспечению качества в образовании и получат соответствующий профессиональный сертификат.

Также в результате проекта будет оказана поддержка обучающимся в трудоустройстве в соответствующей сфере или организации индивидуальной предпринимательской деятельности через компании-партнеры, участвующие в программах обучения.

Отметим, что уязвимые группы населения определены в качестве одной из основных целевых категорий в деятельности корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold. Социально ориентированные проекты, последовательно и системно реализуемые Акционерным обществом, направлены на внесение дополнительного вклада в политику государства по охвату местных общин, в том числе уязвимых групп населения, всесторонним вниманием и заботой.

Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?
Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану? наша корреспонденция
12:47 829
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы выкладка Кильского института+комментарий Маркуса Колги
04:05 3475
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи фото
13:10 250
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля обновлено 12:25
12:25 5457
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты видео; обновлено 12:45
12:45 16535
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
11:42 822
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран обновлено 12:01
12:01 2296
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
11:22 1501
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
11:17 1840
Реакция мира на удары Израиля по Ирану
Реакция мира на удары Израиля по Ирану обновлено 12:19
12:19 4549
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса обновлено 10:42
10:42 2138

ЭТО ВАЖНО

Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?
Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану? наша корреспонденция
12:47 829
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы
Американцы бросают Украину. А европейцы готовы на все жертвы выкладка Кильского института+комментарий Маркуса Колги
04:05 3475
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи
Разрушенный дом, где проживал советник Хаменеи фото
13:10 250
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля
Цены на нефть взлетели на 13% после атаки Израиля обновлено 12:25
12:25 5457
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты
В Иране уничтожены нацеленные на Израиль баллистические ракеты видео; обновлено 12:45
12:45 16535
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
Старт чемпионата мира по дзюдо: Азербайджан против Японии, США и Туркменистана
11:42 822
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран
Азербайджанцам порекомендовали не ехать в Иран обновлено 12:01
12:01 2296
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
Посольство Азербайджана предупреждает сограждан в Израиле
11:22 1501
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
Теймур Мусаев: Диагноз «рак» – не приговор
11:17 1840
Реакция мира на удары Израиля по Ирану
Реакция мира на удары Израиля по Ирану обновлено 12:19
12:19 4549
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса
Трампу позволили вернуть Нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса обновлено 10:42
10:42 2138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться