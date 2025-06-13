Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?

Ракетный удар Израиля по Ирану поставил Дональда Трампа в уязвимое, как пишет Politico, «невозможное положение». Совершенно очевидно, что его попытки договориться о мирной сделке с Тегераном по прекращению его ядерной программы потерпели сокрушительный провал. И сейчас его волнуют совершенно другие вопросы. Утром в пятницу (в пятницу 13!) он соберет ключевых членов Совета Национальной безопасности. Они будут решать, что делать, если аятоллы обратят свой гнев не только на Израиль, но и на США, и в зоне высокого риска окажутся американские военные базы в регионе.

Президент утверждает, что США не были вовлечены в конфликт. Он избегает отвечать на прямой вопрос, знало ли руководство Америки о предстоящем израильском ударе. Накануне вечером Трамп предположил, что это нападение не обязательно является неминуемым. Он по-прежнему пытается уверить нацию и весь мир, что только переговоры могут открыть мирный выход из кризиса. В воскресенье в Оман должен вылететь для переговоров с иранцами Стив Уиткофф, специальный представитель Трампа и специалист широкого профиля, однако есть вполне обоснованные сомнения в том, что эта встреча состоится. Кто в Иране поверит, что Белый дом не был осведомлен о предстоящем массированном ракетном обстреле? И поэтому никто в Вашингтоне не исключает, что иранские баллистические ракеты полетят и в направлении баз США. И что тогда следует предпринять руководству страны? Помогать Израилю сдерживать ответный удар Ирана и начать сбивать его ракеты? «Это решит президент», - говорит один из чиновников администрации. Но он может решать долго, пока израильские летчики бомбят один за другим шахты, где ведутся работы по обогащению урана, штабы иранской армии и квартиры ее генералов. Эта акция является мощной, но все же не столь эффективной, как того хотелось бы премьер-министру Биньямину Нетаньяху: у израильтян нет американских бункерных бомб, которые могли бы поражать спрятанные глубоко под землей ядерные объекты.

Как пишет Washington Post, ссылаясь на свои источники, у американской и израильской разведки общая база данных по иранской ядерной программе, но интерпретация планов Тегерана у них разная. Американцы считают, что несмотря на форсирование планов по обогащению урана, Иран не слишком приблизился к созданию ядерного оружия. У израильтян другая точка зрения. В пятницу источник в разведке этой страны подтвердил, что Тегеран сможет создать такое оружие в течение нескольких месяцев. Точка зрения Нетаньяху о том, что скорое обладание Ираном ядерной бомбой недопустимо, возобладало. То же самое вчера сказал и Трамп. Оба лидера неоднократно разговаривали по телефону в последние недели. Насколько можно понять, Трамп убеждал своего визави не торопиться с ударом по Ирану и дать ему возможность довести до конца свой план умиротворения Тегерана. Эта просьба не возымела действия. Нетаньяху пошел ва-банк, что явно свидетельствует о низком уровне влияния на него Трампа. Можно констатировать, что у Трампа ничего не получается во внешней политике. Он не смог добиться разблокировки кризиса с Ираном, не смог повлиять на окончание войны между Россией и Украиной, он chicken out, отполз, как здесь говорят, от прежней неуступчивой налоговой позиции в отношениях с Китаем, не смог усмирить даже йеменских хуситов. И теперь у него, как у персонажа известного анекдота, «опять ни хрена не получается».

Эта неспособность продемонстрировать величие Америки через силу не может не проецироваться и на позиции Трампа внутри собственной партии. Его ядерные сторонники из MAGA (Make America Great Again) просто взбешены тем, что президент оказался не в стоянии надавить на Нетаньяху. Трамп, считает Politico, оказался перед самым трудным выбором своего молодого президентства. Ему предстоит решить, отказаться ли от всякой помощи своему главному союзнику - Израилю - или объединиться с ним в войне с Ираном, и таким образом позволить втянуть Америку в опасное противостояние с Тегераном, а в более широком плане - в войну на Ближнем Востоке. «То, что будет делать президент с этого момента, определит все его президентство, - говорит один из самых активных маговцев, Мэтт Бойл. – Он должен нащупать баланс между защитой американского союзника в регионе и при этом избежать вовлечения США в войну». Большинство членов MAGA убеждено: Америке нужно оставаться в стороне. «Израиль глумится над Соединенными Штатами», - говорит ведущий программы Breaking Points Саагар Инджети. Накануне он предсказал, что «война в Ираке будет выглядеть как легкая прогулка по сравнению с войной против Ирана».