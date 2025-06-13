Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?

Ракетный удар Израиля по Ирану поставил Дональда Трампа в уязвимое, как пишет Politico, «невозможное положение». Совершенно очевидно, что его попытки договориться о мирной сделке с Тегераном по прекращению его ядерной программы потерпели сокрушительный провал.
И сейчас его волнуют совершенно другие вопросы. Утром в пятницу (в пятницу 13!) он соберет ключевых членов Совета Национальной безопасности. Они будут решать, что делать, если аятоллы обратят свой гнев не только на Израиль, но и на США, и в зоне высокого риска окажутся американские военные базы в регионе.
Президент утверждает, что США не были вовлечены в конфликт. Он избегает отвечать на прямой вопрос, знало ли руководство Америки о предстоящем израильском ударе. Накануне вечером Трамп предположил, что это нападение не обязательно является неминуемым. Он по-прежнему пытается уверить нацию и весь мир, что только переговоры могут открыть мирный выход из кризиса.
В воскресенье в Оман должен вылететь для переговоров с иранцами Стив Уиткофф, специальный представитель Трампа и специалист широкого профиля, однако есть вполне обоснованные сомнения в том, что эта встреча состоится. Кто в Иране поверит, что Белый дом не был осведомлен о предстоящем массированном ракетном обстреле? И поэтому никто в Вашингтоне не исключает, что иранские баллистические ракеты полетят и в направлении баз США.
И что тогда следует предпринять руководству страны? Помогать Израилю сдерживать ответный удар Ирана и начать сбивать его ракеты? «Это решит президент», - говорит один из чиновников администрации.
Но он может решать долго, пока израильские летчики бомбят один за другим шахты, где ведутся работы по обогащению урана, штабы иранской армии и квартиры ее генералов. Эта акция является мощной, но все же не столь эффективной, как того хотелось бы премьер-министру Биньямину Нетаньяху: у израильтян нет американских бункерных бомб, которые могли бы поражать спрятанные глубоко под землей ядерные объекты.
Как пишет Washington Post, ссылаясь на свои источники, у американской и израильской разведки общая база данных по иранской ядерной программе, но интерпретация планов Тегерана у них разная. Американцы считают, что несмотря на форсирование планов по обогащению урана, Иран не слишком приблизился к созданию ядерного оружия. У израильтян другая точка зрения. В пятницу источник в разведке этой страны подтвердил, что Тегеран сможет создать такое оружие в течение нескольких месяцев. Точка зрения Нетаньяху о том, что скорое обладание Ираном ядерной бомбой недопустимо, возобладало. То же самое вчера сказал и Трамп.
Оба лидера неоднократно разговаривали по телефону в последние недели. Насколько можно понять, Трамп убеждал своего визави не торопиться с ударом по Ирану и дать ему возможность довести до конца свой план умиротворения Тегерана. Эта просьба не возымела действия. Нетаньяху пошел ва-банк, что явно свидетельствует о низком уровне влияния на него Трампа.
Можно констатировать, что у Трампа ничего не получается во внешней политике. Он не смог добиться разблокировки кризиса с Ираном, не смог повлиять на окончание войны между Россией и Украиной, он chicken out, отполз, как здесь говорят, от прежней неуступчивой налоговой позиции в отношениях с Китаем, не смог усмирить даже йеменских хуситов. И теперь у него, как у персонажа известного анекдота, «опять ни хрена не получается».
Эта неспособность продемонстрировать величие Америки через силу не может не проецироваться и на позиции Трампа внутри собственной партии. Его ядерные сторонники из MAGA (Make America Great Again) просто взбешены тем, что президент оказался не в стоянии надавить на Нетаньяху. Трамп, считает Politico, оказался перед самым трудным выбором своего молодого президентства. Ему предстоит решить, отказаться ли от всякой помощи своему главному союзнику - Израилю - или объединиться с ним в войне с Ираном, и таким образом позволить втянуть Америку в опасное противостояние с Тегераном, а в более широком плане - в войну на Ближнем Востоке.
«То, что будет делать президент с этого момента, определит все его президентство, - говорит один из самых активных маговцев, Мэтт Бойл. – Он должен нащупать баланс между защитой американского союзника в регионе и при этом избежать вовлечения США в войну».
Большинство членов MAGA убеждено: Америке нужно оставаться в стороне. «Израиль глумится над Соединенными Штатами», - говорит ведущий программы Breaking Points Саагар Инджети. Накануне он предсказал, что «война в Ираке будет выглядеть как легкая прогулка по сравнению с войной против Ирана».
Через считанные минуты после начала ракетных атак Израиля союзник Трампа Чарли Кирк начал чат со своими сторонниками, в котором описал нынешнюю ситуацию как «полный бардак, который будет иметь большие последствия внутри страны». «Я могу сказать, что вы, парни, точно не в восторге от этой ситуации, - сказал он. - Ключевым вопросом является, как внешняя политика America First, как ее доктрина сочетается с тем, что происходит?»
Кирк признает, что удары Израиля по Ирану «приведут к огромному расколу внутри MAGA». Молли Хемингуэй, главный редактор правоконсервативного издания Federalist, которая неоднократно защищала Трампа, теперь говорит, что «позволить Израилю начать удары по Ирану представляется как непростительное предательство миллионов американских избирателей».
Всего-то полгода прошло с начала второго президентства Трампа, а его уже обвиняют в предательстве миллионов. От таких слов президента уже сейчас может и кондрашка хватить. Что же будет к концу его срока, если он доживет до его конца? В политическом смысле, конечно.