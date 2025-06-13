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Хаменеи назначил нового главу Генштаба и командующего КСИР

13:06 240

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Мохаммада Пакпура командующим КСИР вместо погибшего в результате ударов Израиля Хосейна Салами.

На фото слева - Мохаммад Пакпур, справа - Абдулрахим Мусави

Также сообщается, что Абдулрахим Мусави назначен начальником Генштаба Ирана вместо погибшего Мохаммада Багери.

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибло несколько высокопоставленных военных, в том числе Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери — начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана и Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).

Иран пообещал ответить на удар Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что Иран запустил по Израилю не менее 100 дронов и все они были перехвачены.

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