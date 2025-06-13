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Рванет или не рванет?
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Рванет или не рванет?

США и Израиль играют в четыре руки. Никакой Третьей мировой…

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Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
13:12 2476

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной операции под названием Ам Ке-лави — «Народ как лев», направленной на нейтрализацию ядерной программы и ракетного потенциала Исламской Республики Иран.

Пятница, 13-е полностью оправдала свою зловещую репутацию, во всяком случае, для Тегерана. На данный момент известно о четвертой израильской волне бомбардировок практически по всей иранской территории. Иранская ПВО ничего не может противопоставить ударам с воздуха, а израильские ракеты словно в тире расстреливают командные пункты и штабы, центры управления и объекты ядерной инфраструктуры.

Квартира "серого кардинала" Али Шамхани... Единомоментные потери в составе иранского военного командования впечатляют и создают впечатление дежа вю

Максимум, что иранцы оказались готовы сделать – это запустить пока незначительное количество ракет в сторону Израиля, которые ВВС ЦАХАЛ успешно сбили в воздушном пространстве Ирака. Как сообщается, иранские ВВС частью подняты в воздух, но сообщений о воздушных боях с израильтянами пока не поступало.

Единомоментные потери в составе иранского военного командования впечатляют и создают впечатление дежа вю – ведь именно так массово выбивалось израильтянами командование «Хезболлы».

Сейчас достоверно известно о гибели командующего КСИР Хусейна Салами и командира штаба КСИР генерала Голама-Али Рашида. Сообщается о смерти начальника Генерального штаба ВС Ирана — генерала Мохаммада Багери, коммандующиго ВВС Азиза Насирзаде и других генералов. К тому же убиты ведущие ученые-ядерщики доктор Техранчи, доктор Ферейдун Аббаси и доктор Абдулхамид Манучехр, что предполагает тщательную разведывательную подготовку атаки, в том числе и с использованием возможностей израильской агентуры в Иране.

Неизвестен реальный ущерб Ирана в ходе израильских атак, но одно совершенно очевидно: с иранской ПВО – все

«Белый шум» перед началом операции тоже был организован на высоком уровне. Буквально за пару-тройку дней информационное пространство было забито противоречивыми сообщениями, причем США и Израиль в выдаче их играли буквально в четыре руки. Вашингтон заявлял, что не дает Израилю разрешения на удар, но в то же время посольство США в Ираке начало эвакуацию технического персонала, а семьям военнослужащих на Ближнем Востоке разрешено покинуть район и вернуться в Штаты. В Израиле объявили, что на выходные премьер уедет на свадьбу к сыну, но никуда он, само собой, не поехал, а находился в командно-оперативном центре.

Как всегда, отличился Дональд наш неожиданный - Трамп, который поначалу говорил, что «никакого удара, вы что», а теперь уже заявляет: «Меня заранее проинформировали об ударах, никаких сюрпризов. Однако США не участвуют в них военно и надеются, что Иран вернется за стол переговоров». Что еще раз подтверждает версию о том, что атака Израиля не самодеятельность, и было бы удивительно, если бы США не оказали хотя бы молчаливую поддержку.

Главный вопрос – чего ждать в качестве последствий данной атаки. Пока совершенно ясно, что ответный удар Ирана, чтобы там ни говорили, будет носить ограниченный характер, который не нанесет Израилю критического ущерба. Кстати, неизвестно, каков реальный ущерб Ирана в ходе израильских атак, но одно совершенно очевидно: с иранской ПВО – все.

Пока совершенно ясно, что ответный удар Ирана, чтобы там ни говорили, будет носить ограниченный характер, который не нанесет Израилю критического ущерба

На пролог Третьей мировой, как уже кто-то провозглашает, данное событие явно не тянет, на нагнетание апокалиптических настроений можно не обращать внимания. Как и на версию, что Москва реально «впишется» за Тегеран. Она и без того сделала все, точнее, абсолютно ничего, для укрепления иранской ПВО и иранских же ВВС, хотя российские и иранские каналы трубили об этом регулярно.

А вот пойдет ли Иран на сделку с американцами после этой израильской атаки – пока вопрос. С одной стороны, Тегеран сейчас как чищенная луковица - без ПВО, ВВС и защиты ключевых объектов инфраструктуры. С другой – рахбару Хаменеи важно сохранить лицо. И именно в этой дихотомии будет приниматься решение о сделке.

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