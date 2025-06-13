Безопасные поездки на такси – право каждого

Теперь пользователи могут сообщить о вопросах безопасности онлайн в режиме реального времени.

Безопасность водителей, оказывающих услуги посредством приложения Bolt, и их пассажиров является приоритетом в деятельности компании. Платформа, предлагающая пользователям комфортный и надежный опыт поездок, постоянно внедряет новшества и улучшения в сфере безопасности с технологичными решениями.

В приложении существует несколько функций, предусмотренных для повышения безопасности в ходе поездок:

отслеживание поездок в реальном времени и предоставление деталей поездки близким

кнопка «Экстренная помощь»

функция Trip anomaly – если автомобиль в течение 10 минут находится без движения, система автоматически связывается с пользователем.

Все поездки отслеживаются с помощью GPS и записываются.

Уже несколько месяцев, как в приложении запущена новая функция безопасности Pick-up Code (Код подтверждения поездки). Эта функция предусмотрена исключительно для удостоверения старта поездки с правильным водителем и пассажиром и предотвращения поездки другого лица на назначенном автомобиле. Пассажир может активировать этот код в разделе «Безопасность».