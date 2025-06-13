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Рванет или не рванет?

Азербайджан и Турция договорились подготовить план

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13:16 1497

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и министр по делам семьи и социальным услугам Турции Махинур Оздемир Гекташ, находящаяся с визитом в нашей стране, провели встречу за рабочим ужином.

Гекташ находится в Азербайджане для участия во 2-м заседании министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальной политики в рамках Организации тюркских государств, проходящем в Баку на тему «Роль женщины в современном обществе: устойчивое развитие и традиционные ценности».

На встрече было подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям лидеров Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя странами были выведены на уровень стратегического союзничества. Отмечено, что двустороннее сотрудничество продолжает постоянно расширяться во всех сферах, в том числе в социальной.

Обсуждены проделанные работы в рамках Плана действий на 2024–2025 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством по делам семьи и социальным услугам Турции.

Учитывая интенсификацию сотрудничества и успешное продолжение совместных мероприятий, был проведён обмен мнениями по подготовке нового плана действий на последующие годы и по дальнейшему сотрудничеству.

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