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Банк Республика провел акцию по сдаче крови, посвященную Всемирному дню донора крови

13:18 299

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, реализующий множество социальных проектов, в преддверии 14 июня — Всемирного дня донора крови провел очередную благотворительную акцию.

Так, при поддержке Республиканского банка крови и Азербайджанской Федерации Талассемии в офисе банка была организована акция по сдаче крови под лозунгом «Сдай кровь — спаси жизнь» для помощи детям, страдающим от талассемии, гемофилии и лейкоза.

К акции, в которой приняли участие председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов и руководство банка, добровольно присоединились многочисленные сотрудники различных департаментов и филиалов банка. Следует отметить, что подобные акции по сдаче крови уже стали доброй традицией в Банке Республика и проводятся на регулярной основе.

В рамках акции состояние здоровья доноров было предварительно проверено профессиональными врачами-гематологами Республиканского банка крови, и кровь сдавали только те, чьи медицинские показатели соответствовали требованиям.

Банк Республика призывает всех принимать участие в подобных акциях и оказывать поддержку нуждающимся, становясь донорами!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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