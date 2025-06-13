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Рванет или не рванет?

Экс-премьера Армении задержали

13:17 2226

Задержан экс-премьер Армении Овик Абрамян. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

В информации отмечается, что он обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве.

По данным армянских СМИ, сейчас в доме Абрамяна проводится обыск.

Отметим, что обвинения Абрамяну были предъявлены еще в апреле 2023 года. Согласно материалам дела, он, занимая различные должности (депутат, мэр Арарата, губернатор Араратской области, министр территориального управления, вице-премьер, глава администрации президента, спикер парламента, премьер-министр), провернул сделку, в результате которой в 2008-2015 гг. получил доход в 230,4 млн драмов (около $590 тыс.).

Напомним, Овик Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 гг. Был также спикером парламента Армении – 2012-2014 гг.

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