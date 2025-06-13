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Рванет или не рванет?

В Грузии арестовали оппозиционера Гварамию

13:25 587

Решением Тбилисского городского суда лидеру оппозиционного объединения «Коалиция за перемены» Нике Гварамия изменена мера пресечения с уплаты залога на предварительное тюремное заключение, передает Интерфакс.

Как сообщил на заседании судья Джвебе Начкебия, Гварамия отказался от выплаты ранее установленного ему залога, поэтому принято решение взять его под стражу. По словам судьи, Гварамия предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса - отказ сотрудничать с временной парламентской следственной комиссией.

Гварамия не присутствовал на процессе в пятницу и заявил журналистам, что сам явится в тюрьму, после того как попрощается с родными.

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