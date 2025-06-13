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Рванет или не рванет?
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Рванет или не рванет?

Пезешкиан обратится к иранцам

13:34 2129

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступит с обращением к народу. Об этом он написал в соцсети Х.

Пезешкиан также сообщил, что в связи с ударами ВВС Израиля по Ирану было проведено экстренное заседание правительства.

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибло несколько высокопоставленных военных, в том числе Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери — начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана и Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).

Иран пообещал ответить на удар Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что Иран запустил по Израилю не менее 100 дронов и все они были перехвачены.

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