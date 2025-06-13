Израиль бьет и по «Аш-Шифа»

Найроби (Кения). Протесты после гибели блогера Альберта Ойванга в полицейском участке

Газа (Палестина). Женщины оплакивают погибшего во время ночной бомбардировки Израилем больницы «Аш-Шифа»

Баллимена (Северная Ирландия). Продолжаются протесты против мигрантов. Волнения вспыхнули после того, как стало известно о причастности мигрантов к изнасилованию 14-летней девочки