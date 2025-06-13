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Рванет или не рванет?

Израиль бьет и по «Аш-Шифа»

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Тегеран (Иран). Израиль бьет по Ирану

Найроби (Кения). Протесты после гибели блогера Альберта Ойванга в полицейском участке

Газа (Палестина). Женщины оплакивают погибшего во время ночной бомбардировки Израилем больницы «Аш-Шифа»

Баллимена (Северная Ирландия). Продолжаются протесты против мигрантов. Волнения вспыхнули после того, как стало известно о причастности мигрантов к изнасилованию 14-летней девочки

Ахмадабад (Индия). Крушение самолета Air India. Из 242 пассажиров в живых остался лишь один

Лос-Анджелес (США). Акции протеста против рейдов по задержанию мигрантов

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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля
База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля срочно в номер; обновляется с 04:37
11:48 20518
Трамп дал зеленый свет Израилю
Трамп дал зеленый свет Израилю обновлено 14:27
14:27 4929
Иранцы вышли на улицы. А Нетаньяху уже в Греции
Иранцы вышли на улицы. А Нетаньяху уже в Греции видео; обновлено 14:36
14:36 20573
Израиль готовится и к столкновению с Турцией
Израиль готовится и к столкновению с Турцией наша корреспонденция; все еще актуально
04:25 9694
Военную верхушку Ирана ликвидировали в подземном бункере
Военную верхушку Ирана ликвидировали в подземном бункере
13:50 2068
Израиль бьет и по «Аш-Шифа»
Израиль бьет и по «Аш-Шифа» объектив haqqin.az
13:36 2175
Экс-премьера Армении задержали
Экс-премьера Армении задержали
13:17 2232
Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану?
Сторонники Трампа взбешены: как ты мог позволить Нетаньяху ударить по Ирану? наша корреспонденция
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