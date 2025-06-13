Израиль бьет и по «Аш-Шифа»

Тегеран (Иран). Израиль бьет по Ирану
Найроби (Кения). Протесты после гибели блогера Альберта Ойванга в полицейском участке
Газа (Палестина). Женщины оплакивают погибшего во время ночной бомбардировки Израилем больницы «Аш-Шифа»
Баллимена (Северная Ирландия). Продолжаются протесты против мигрантов. Волнения вспыхнули после того, как стало известно о причастности мигрантов к изнасилованию 14-летней девочки
Ахмадабад (Индия). Крушение самолета Air India. Из 242 пассажиров в живых остался лишь один
Лос-Анджелес (США). Акции протеста против рейдов по задержанию мигрантов
Аринага (Испания). Фотограф снимает полную Луну на острове Гран-Канария