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Военную верхушку Ирана ликвидировали в подземном бункере

13:50 2071

Израильские военные проинформировали министра обороны Израиля Исраэля Каца, что большая часть высшего руководства ВВС Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе. Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, Кац был проинформирован об этом в ходе заседания по оценке ситуации, которое он проводил вместе с начальником Генерального штаба армии Израиля Эялем Замиром и директором разведслужбы «Моссад» Давидом Барнеа.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля смогли уничтожить часть баллистических ракет Ирана до того, как был произведен их пуск.

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