Россия осудила Израиль

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Россия крайне обеспокоена опасной эскалацией на Ближнем Востоке и решительно осуждает силовую акцию Израиля в отношении Ирана, которая проведена в нарушение Устава ООН и норм международного права.

«Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», — подчеркнули в дипведомстве.

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству — члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности», — отметили в МИД России.

«Твердо исходим из того, что какими бы объяснениями ни прикрывались те, кто планировал, разрабатывал и осуществлял нападение на Иран, урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем», — подчеркнули в МИД РФ.

В Москве также указали, что сотрудники МАГАТЭ вместе с гражданами Ирана оказались под огнем. Российская сторона ожидает от гендиректора агентства Рафаэля Гросси взвешенных оценок и анализа возможных радиологических последствий.

МИД России призвал обе стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации и перехода конфликта в полномасштабную войну.

«Надеемся, что именно такой подход в конечном итоге возобладает», — говорится в заявлении.

Москва также обратила внимание на роль западных стран, которые, по мнению российских властей, спровоцировали антииранскую истерию в Совете управляющих МАГАТЭ, продвигая политизированные резолюции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает резкую эскалацию конфликта между Израилем и Ираном и обеспокоена напряжением между странами. По его словам, президент Владимир Путин получает информацию о происходящем в режиме онлайн.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану из-за его ядерной программы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью операции «нанесение ущерба ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». По данным ЦАХАЛ, в результате атаки поражено более 100 целей.