Трамп – Ирану: «Я предупреждал. Дальше будет только хуже»

«Я дал Ирану множество шансов заключить сделку. Я настоятельно предупреждал их: «Просто сделайте это», но они упустили возможность. Я говорил, что последствия будут хуже, чем они могли себе представить.

США производят лучшее и самое смертоносное оружие — Израиль имеет его в большом количестве, и еще больше уже в пути.

Некоторые иранские радикалы бросались громкими словами — теперь они ВСЕ МЕРТВЫ. Дальше будет только хуже.

Разрушения уже огромны, но сделка все еще может остановить следующие жестокие удары. Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти остатки своей империи. Больше никаких смертей, больше никаких разрушений.

ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО, ПОКА НЕ ПОЗДНО», - написал Трамп (орфография сохранена).