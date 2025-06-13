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Рванет или не рванет?

Главу Пентагона назвали «позором»

14:20 775

Американский конгрессмен-демократ Салуд Карбахал резко раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета на заседании комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, сообщает Axios.

Во время спора Карбахал назвал Хегсета «позором для страны» и призвал «убираться к черту» из Пентагона.

Конгрессмен подверг Хегсета жесткому допросу по ряду тем, включая развертывание морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечку информации из чата Signal и вторжение России в Украину.

После вопроса Карбахала о том, считает ли Хегсет политическую лояльность Трампу обязательной для службы в армии, глава Пентагона ответил: «Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос».

«Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство», — заявил Карбахал.

Ранее Хегсету задали неудобные вопросы и в Сенате, в том числе по ситуации вокруг войны в Украине. Он заявил о планах администрации США сократить бюджет на помощь Украине в сфере безопасности.

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