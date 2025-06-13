Главу Пентагона назвали «позором»

Во время спора Карбахал назвал Хегсета «позором для страны» и призвал «убираться к черту» из Пентагона.

Конгрессмен подверг Хегсета жесткому допросу по ряду тем, включая развертывание морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечку информации из чата Signal и вторжение России в Украину.

После вопроса Карбахала о том, считает ли Хегсет политическую лояльность Трампу обязательной для службы в армии, глава Пентагона ответил: «Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос».

«Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство», — заявил Карбахал.

Ранее Хегсету задали неудобные вопросы и в Сенате, в том числе по ситуации вокруг войны в Украине. Он заявил о планах администрации США сократить бюджет на помощь Украине в сфере безопасности.