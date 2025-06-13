Армения пытается усидеть на двух стульях

Армения не ставит перед собой задачу разрыва отношений с Россией. Об этом заявил в Чехии 13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я сказал, что недавно наш парламент принял закон о начале членства в Евросоюзе. Сейчас у нас очень тесное сотрудничество с ЕС. Но, с другой стороны, у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, поскольку наша внешняя политика сбалансированная и балансируется. И это наша стратегия», - заявил Пашинян.

Он также сказал, что Армения не намерена прекращать присутствие российских войск в стране.

Отметим, что в марте парламент Армении принял законопроект о начале процесса членства в ЕС.