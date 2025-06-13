Тайна ночной атаки: Иран поднес нож к горлу Израиля

Израильская операция «Народ как лев», начатая в ночь с четверга на пятницу, стала кульминацией более чем 25-летнего стратегического противостояния Израиля созданию иранской ядерной программы. Ночная атака была предрешена после того, как «Моссад» и правительство Израиля пришли к выводу, что Тегеран начал последнюю стадию превращения накопленного урана в ядерное оружие.

Имеется в виду запуск иранского проекта Weapons Group - процесс, который должен был превратить обогащенный уран в бомбу размером с баскетбольный мяч, установить ее в качестве боеголовки на баллистическую ракету и после испытаний создать специальную ядерную «детонационную цепь», которая на определенной высоте может активировать над целью ядерный заряд.

Проблема заключалась в том, что, в отличие от процесса обогащения урана, оставляющего четкую сигнатуру радиоактивности, Weapons Group — это секретная программа с очень низкой сигнатурой, которую трудно скрыть от эффективной разведки. Для ее реализации достаточно нескольких ученых-ядерщиков и пары-тройки закрытых помещений глубоко под землей. И стоило только этим работам дойти до экспериментальной стадии, как процесс однозначно стал бы необратимым.