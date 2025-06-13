Тайна ночной атаки: Иран поднес нож к горлу Израиля

Израильская операция «Народ как лев», начатая в ночь с четверга на пятницу, стала кульминацией более чем 25-летнего стратегического противостояния Израиля созданию иранской ядерной программы. Ночная атака была предрешена после того, как «Моссад» и правительство Израиля пришли к выводу, что Тегеран начал последнюю стадию превращения накопленного урана в ядерное оружие.
Имеется в виду запуск иранского проекта Weapons Group - процесс, который должен был превратить обогащенный уран в бомбу размером с баскетбольный мяч, установить ее в качестве боеголовки на баллистическую ракету и после испытаний создать специальную ядерную «детонационную цепь», которая на определенной высоте может активировать над целью ядерный заряд.
Проблема заключалась в том, что, в отличие от процесса обогащения урана, оставляющего четкую сигнатуру радиоактивности, Weapons Group — это секретная программа с очень низкой сигнатурой, которую трудно скрыть от эффективной разведки. Для ее реализации достаточно нескольких ученых-ядерщиков и пары-тройки закрытых помещений глубоко под землей. И стоило только этим работам дойти до экспериментальной стадии, как процесс однозначно стал бы необратимым.
Агентура «Моссада» выяснила, что иранцы приступили к активации программы Weapons Group во второй половине прошлого года. И сразу после идентификации израильская военная разведка создала базу для наблюдения непосредственно на территории Ирана, а командование ВВС — специальную группу для планирования атаки.
На самом деле форсирование ядерной программы для Ирана было планом Б. А планом А являлась детально разработанная стратегия уничтожения Государства Израиль, предполагавшая охват еврейского государства кольцом удушения с помощью ракетной мощи Исламской Республики, сухопутных сил ХАМАС и «Исламского джихада» на местах, подразделений «Хезболлы» в Южном Ливане, шиитских ополченцев в Сирии и Ираке, баллистических возможностей хуситов в Йемене и проникновением отрядов шиитских милиций в Иорданию. После завершения волны атак баллистическими ракетами и организации в Израиле государственного переворота предполагались эвакуация местного населения и создание массовых концлагерей.
Нарушил план А лидер ХАМАС Яхья Синвар, который слишком рано активировал программу уничтожения Израиля, не скоординировав свои действия с Ираном. Вторгнувшись 7 октября 2023 года на израильскую территорию, Синвар не только подписал смертный приговор себе и руководству ХАМАС, но и сорвал все расчеты Тегерана. Что позволило Израилю отреагировать на стратегическую угрозу до её полной реализации.
После того как боевики ХАМАС были загнаны в подполье, стотысячная армия «Хезболлы» обескровлена, а из почти восьмидесяти гиперзвуковых ракет хуситов цели достигла только одна, у Ирана, полностью утратившего стратегическую инициативу, уже не оставалось другого выхода, кроме как выложиться по максимуму ради создания ядерного оружия. «Для сохранения лица», как говорят психологи. «Для сохранения режима аятолл», - утверждают политики.
К слову, израильское руководство рассматривало возможность упреждающего удара по иранским ядерным объектам еще в 2011 году. Но тогда в руководстве ЦАХАЛ и «Моссада» преобладал более сдержанный подход. Ныне покойный генерал Меир Даган, возглавлявший тогда израильскую внешнюю разведку «Моссад», говорил: «Ударить [по Ирану] стоит только тогда, когда нож будет у нашего горла».
И этот момент настал…