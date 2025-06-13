Ликвидирован и командующий «Аль-Кудс» генерал Исмаил Каани

В эти минуты израильские СМИ сообщили о ликвидации преемника легендарного иранского генерала Касема Сулеймани - командующего спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Исмаила Каани. В Иране уже подтвердили его гибель.

Тем временем СМИ сообщают о взрывах в провинции Хамадан на западе Ирана. Израильские самолеты атакуют базу Ноджа Кабударханг в Хамадане. Идет атака израильских ВВС на морской порт в Бушере. Позже стало известно о новых взрывах в Тебризе. pic.twitter.com/CvRV7MFXyy — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 13, 2025 pic.twitter.com/aHHmQOQWcE — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 13, 2025

Тегеран пока не направлял БПЛА в сторону Израиля в ответ на израильские удары, атака беспилотников из Ирана будет осуществлена в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. 78 жителей Тегерана погибли, 329 получили ранения из-за израильской атаки, сообщает агентство NourNews. Израиль планирует, что операция против Ирана продлится 14 дней. Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. «Вероятная продолжительность кампании соответствует ожиданиям аналитиков о том, что одна волна ударов не сможет нанести достаточного ущерба иранской ядерной программе. Она соответствует подходу Израиля, который заключается в одновременном нанесении ударов по [военным] объектам, [военному] руководству и вооружениям Ирана, чтобы ограничить возможность ответного удара», — говорится в материале.

* * * 15:52 Время и метод ответа Израилю определят иранские военные, а правительство страны поддержит такую операцию, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. «Способ и сроки наказания определяются органами безопасности и военными нашей страны. Правительство поддержит этот акт возмездия», - сказал он в обращении, которое транслировала правительственная пресс-служба. В то же время пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин заявил, что военная операция Израиля против Ирана только начинается, страна готова к ответным действиям со стороны Тегерана. «В данный момент ЦАХАЛ продолжает реализацию операции для достижения целей, параллельно обеспечивая надежную‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌ оборону Израиля», - цитируют его СМИ.

* * * 14:50 Страх и паника охватили иранцев, разбуженных «трясущимися» домами, когда в пятницу утром Израиль начал широкомасштабную атаку на ядерный, ракетный и военный комплекс страны. Аззам, 35-летняя гражданка Ирана, проживающая недалеко от Саадат-Абада на севере Тегерана, района, который подвергся нападению со стороны Израиля, сказала: «Я проснулась от того, что весь дом трясся. Я была очень напугана, не понимая, что произошло». 29-летний Сэм сказал, что опасается дальнейших атак. «Я обеспокоен эскалацией и ее последствиями в Тегеране».