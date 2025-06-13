Государственная служба провела прием граждан в Товузе

13 июня начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов провел прием граждан из Товузского, Шамкирского, Кедабекского, Агстафинского и Газахского районов в Культурном доме имени Низами в Товузе.

В ходе приема были выслушаны обращения 22 граждан, включая 3 членов семей шехидов и 9 участников войны. Граждане обращались по вопросам поступления на действительную военную службу или трудоустройства в Государственную службу, а также по вопросам определения мест прохождения срочной военной службы их детей и другим вопросам.

Начальник службы внимательно выслушал каждое обращение и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их оперативного решения в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений была решена на месте, некоторые взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения. Обращения, не входящие в компетенцию Государственной службы, были направлены в соответствующие учреждения.