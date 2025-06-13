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Пехлеви призвал к свержению Хаменеи

о развитии ситуации
Отдел информации
15:14 2666

Реза Пехлеви, сын свергнутого монарха Ирана, один из оппозиционных лидеров страны в эмиграции, призвал к восстанию против аятолл.

Воззвание Пехлеви опубликовано на его странице в Х.

«Али Хаменеи, глупый лидер антииранского режима исламской республики, вновь втянул наш Иран в войну, которая не является войной Ирана или иранского народа.

Мое послание армии, силам правопорядка и службам безопасности ясно: этот режим и его коррумпированное, некомпетентное руководство не ценят ни вашу жизнь, ни наш Иран. Отдалитесь от них и присоединяйтесь к народу.

Решение — в свержении исламской республики посредством уличных протестов и всеобщих забастовок», - сказано в сообщении.

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