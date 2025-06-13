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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля
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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Эрдоган выступил с резкими обвинениями

15:20 2512

Израиль сегодня утром «перешел на крайне опасный этап своей стратегии», которая «погружает наш регион, включая Газу, в хаос, кровь и нестабильность», говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Х.

«Атаки Израиля на нашего соседа - Иран — это вопиющая провокация, грубо нарушающая международное право.

Эти нападения, совершенные в момент, когда переговоры по иранской ядерной программе активизировались, а международное давление из-за бесчеловечных действий в Газе усиливается, ясно показывают беззаконный подход Израиля.

Режим (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху своими безрассудными, агрессивными и незаконными действиями стремится втянуть наш регион и весь мир в катастрофу.

Международное сообщество обязано остановить израильскую агрессию, угрожающую стабильности как в регионе, так и во всем мире.

Необходимо решительно пресечь атаки Нетаньяху и его преступной сети, которые поджигают весь регион.

Мы вновь заявляем, что не желаем видеть на Ближнем Востоке больше крови, разрушений и конфликтов.

Турция решительно осуждает подлые нападения на Иран, выражает соболезнования братскому иранскому народу, желает упокоения погибшим и скорейшего выздоровления раненым», - говорится в публикации.

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