Прорыв русских в Днепропетровске

В ходе летнего наступления российские войска пересекли границу Днепропетровской области — впервые за три года войны, пишет The New York Times.

По данным издания, украинские офицеры сообщили, что еще в выходные небольшие отряды российских солдат начали переход из Донецкой области в Днепропетровскую. Карта боевых действий, подготовленная Институтом по изучению войны (ISW), уже фиксирует присутствие российских сил в этом районе.

NYT отмечает, что Москва вряд ли планирует полномасштабное наступление в регионе. Скорее операция носит символический характер — для подрыва морального духа Украины — и стратегический, чтобы укрепить позиции в соседних районах.

Офицер 72-й бригады ВСУ с позывным «Барбаросса» сообщил, что Россия стягивает силы и может попытаться продвинуться дальше. По словам украинских военных, продвижение ограничилось несколькими линиями лесополос, населенные пункты не захвачены. Пока не ясно, смогут ли российские войска закрепиться.

NYT отмечает, что возможное расширение контроля над частью Днепропетровской области усложнит позицию Украины в потенциальных переговорах. Также это даст России более прочную опору для завершения захвата Донецкой области и облегчит наступление на Покровск.

Издание подчеркивает, что Россия сменила тактику: вместо массовых штурмов используется стратегия малых штурмовых групп по 2–6 человек, которые продвигаются лесополосами и между зданиями, выявляя слабые места в обороне.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о наступлении в Днепропетровской области в рамках создания буферной зоны. В Генштабе ВСУ уточнили, что попытки продвинуться с Покровского и Новопавловского направлений пока не дали результатов.