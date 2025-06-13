18 июня состоится открытое первенство Баку по гребле, организованное совместно Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и Управлением молодежи и спорта города Баку. В соревнованиях с участием юных и молодых спортсменов будут соревноваться около 100 гребцов из Баку и Мингячевира.

Согласно регламенту, спортсмены будут соревноваться на дистанции 500 метров в одиночных лодках по академической гребле и каноэ. В каяках соревнования пройдут как в одиночных, так и в двухместных лодках на той же дистанции.