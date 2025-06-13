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Миллиард Украине за счет российских активов

16:06 351

Украина получила от ЕС новый транш в размере €1 млрд за счет доходов от замороженных активов России, эта сумма предоставлена в рамках программы экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA», - написал Шмыгаль.

Он рассказал, что в целом по инициативе ERA Украина получила от ЕС уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов России.

В октябре 2024 года лидеры стран Группы семи объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы «будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права». Сообщалось, что США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

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