В Брюсселе заседание Энергетического диалога Азербайджан – Евросоюз

Во встрече, которая прошла под руководством министра энергетики Парвиза Шахбазова и еврокомиссара по вопросам энергетики и жилья Дона Йоргенсена, были проведены обсуждения по Южному газовому коридору и энергетическому переходу. Было отмечено, что к 2030 году в рамках существующих контрактов ожидается около 8 млрд кубометров дополнительной добычи газа, а также высвобождение 1,5 млрд кубометров газа за счет солнечных и ветряных электростанций мощностью 2,7 ГВт. Транспортировка этих объемов и увеличение дополнительных поставок требует расширения трубопроводов, инвестиций в проекты разработки месторождений, долгосрочных коммерческих соглашений и мобилизации финансовых инструментов.

Также обсуждались вопросы развития возобновляемых энергетических мощностей в Азербайджане, реализация Зеленого энергетического коридора Каспий - Черное море - Европа и других проектов по созданию зеленых энергетических интерконнекторов. Указано, что производство зеленой энергии и ее поставки в Европу по различным маршрутам и интерконнекторам являются одними из основных стратегических приоритетов нашей современной энергетической политики, определенных президентом Ильхамом Алиевым. Эти проекты важны не только для диверсификации источников энергии для Европы, но и для геостратегических интересов, связанных с Центральной Азией и Срединным коридором.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил: «На фоне нынешних вызовов настало время продемонстрировать прагматичный подход к увеличению поставок газа из Азербайджана как надежного партнера и предпринять конкретные и решительные шаги по оказанию финансовой и политической поддержки развитию соответствующих межрегиональных энергетических инфраструктур. В то же время предоставление Зеленому энергетическому коридору Каспий - Черное море- Европа статуса Проекта общего интереса (PMI) и включение его в Десятилетний план развития сети (TYNDP) имеет решающее значение для успешного развития этой стратегической инициативы. Мы призываем соответствующие структуры Европейского союза усилить необходимую поддержку в этом направлении и продвигать эту инициативу в качестве приоритетного проекта».

А комиссар Дан Йоргенсен указал, что «этот диалог является показателем нашего тесного сотрудничества в энергетическом секторе, и такой диалог ведется с очень немногими странами. Мы высоко ценим усилия Азербайджана в этом направлении. Достижение энергетической безопасности требует предотвращения рисков»: «Энергетическая инфраструктура является ключом к продвижению нашего энергетического перехода. Мы готовы изучить возможности для усиления энергетической интеграции между регионом Южного Кавказа и европейским регионом. Это также может быть сделано путем мобилизации гарантий и смешанных финансовых инструментов».