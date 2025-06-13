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Закир Гасанов соболезнует

17:10 1118

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи со смертью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммада Багери.

Текст соболезнования опубликован на сайте Минобороны Азербайджана.

«Глубоко опечален известием о смерти начальника Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенанта Мохаммада Хоссейна Багери», - говорится в соболезновании.

Закир Гасанов отметил, что лично знал Мохаммада Багери, который всегда отличался профессионализмом и добрым отношением.

«Он останется в моей памяти с самыми добрыми воспоминаниями. Выражаю семье покойного глубокие соболезнования», - добавил министр обороны Азербайджана.

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибло несколько высокопоставленных военных, в том числе Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери — начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана и Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).

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