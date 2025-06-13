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Хызинские фермеры и бизнесмены пришли к представителям «Азеришыг»

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17:20 301

ОАО «Азеришыг» регулярно организует встречи для поддержки фермеров, предпринимателей и граждан, направленные на решение их проблем и учет предложений. Как сообщила пресс-служба компании, одно из таких мероприятий, организованное по поручению президента Ильхама Алиева, прошло в Хызинском районе.

Встреча состоялась в Центре Гейдара Алиева. На ней присутствовали заместитель директора Департамента по работе с ASAN Service ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела по связям с общественностью и прессой Вагиф Мустафаев, начальник Сумгаитского регионального управления энергоснабжения и сбыта Габиб Азизов, а также представитель Исполнительной власти Хызинского района Вугар Алиев.

Участникам рассказали о реконструкции и капитальном ремонте электросетей, проводимых в регионах по поручению президента. В частности, отмечалось строительство подстанций различной мощности и установка новых трансформаторов. Также была представлена информация об электронных услугах и сервисных центрах, включая процесс подключения к электросети, выдачу технических условий, правила оплаты, техническое обслуживание оборудования, регистрацию квартир в многоквартирных домах, замену счетчиков, услуги по смарт-картам и восстановление платежей. Участники получили ответы на свои вопросы.

Особое внимание уделили возможностям онлайн-обращений через электронные платформы и центры ASAN Service, что позволяет решать вопросы быстро и без посещения офисов. Некоторые проблемы участников были решены на месте.

Также была представлена информация о курсах Green Light for Tomorrow, организованных Учебно-инновационным центром ОАО «Азеришыг» на основании лицензии Министерства науки и образования. Курсы готовят специалистов с высокой профессиональной квалификацией, а выпускникам выдаются сертификаты, признанные ведущими энергетическими компаниями мира.

ОАО «Азеришыг» продолжает проводить образовательные мероприятия и встречи во всех регионах страны, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение, минимизировать потери электроэнергии и оперативно решать проблемы фермеров и предпринимателей.

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