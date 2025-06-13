Чеченцы посмотрели на Иран и предложили мобилизовать миллион человек

В России нужно объявлять массовую мобилизацию и призывать в армию « как минимум 500 тысяч, а лучше 1 миллион человек, чтобы не повторить судьбу Ирана», заявил в пятницу командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

По его словам, «Третья мировая война уже началась и обрела новый виток». «Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а реально миллион человек. Призвать и начать их готовить», — сказал Алаудинов.

«Чтобы никто не вздумал с нами играться, как поигрались со всеми государствами, теперь уже и с Ираном», нам надо, поверьте мне, сплотиться, сплотиться, сплотиться на всех наших уровнях», — добавил Алаудинов.

Он сравнил действия израильской армии с «войском Антихриста» и добавил, что Израиль, США и Европа — это «одна шайка-лейка».