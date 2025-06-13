Экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки Израиля

Совет Безопасности ООН проведет заседание в пятницу, 13 июня, в связи с ударами Израиля по Ирану, сообщает Reuters.

Ранее постпредство Ирана при ООН подтвердило, что запрос на проведение экстренного заседания Совбеза в связи с ударами Израиля был направлен. В постоянном представительстве Гайаны при ООН на данный момент не смогли подтвердить, что встреча членов СБ пройдет в пятницу. В программе работы органа на пятницу намечены лишь закрытые консультации по Судану.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей в ночь на 13 июня атаковали более 100 целей на территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжены. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа.