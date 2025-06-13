Иран ответил Израилю… Но в воображении ИИ

На фоне массированных ударов Израиля по Ирану в Тегеране не придумали ничего лучше, чем с помощью искусственного интеллекта сгенерировать видеоролик о разгроме армии еврейского государства.
June 13, 2025
На фоне массированных ударов Израиля по Ирану в Тегеране не придумали ничего лучше, чем с помощью искусственного интеллекта сгенерировать видеоролик о разгроме армии еврейского государства.
June 13, 2025
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