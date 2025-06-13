В каждом уголке истории, где на карту ставилось право народа на существование, возникал вечный вопрос: имеет ли нация, ставшая мишенью за сам факт своего бытия, право защищаться? Говоря об Израиле — единственном государстве еврейского народа, рождённом из пепла Холокоста, — мы обсуждаем не просто конфликт, а фундаментальное право человека: право на жизнь, дом и безопасность, рассуждает международный правозащитник Давид Селиверстов.

«С точки зрения международного правозащитника, право на самооборону — это не только юридическая норма, но и моральная аксиома, основа человеческого достоинства. Ни одна страна, ни один народ не обязаны мириться с угрозой уничтожения. Израиль, окружённый недоброжелателями с момента своего создания в 1948 году, вынужден не только выживать, но и соблюдать международное право в условиях, где другие государства могли бы от него отказаться. Аргументы в защиту права Израиля на самооборону: Принцип законной самообороны в международном праве (ст. 51 Устава ООН) Статья 51 Устава ООН признаёт неотъемлемое право государства на самооборону в случае вооружённого нападения. Израиль неоднократно подвергался атакам — от армий соседних стран до террористических группировок. Его ответные действия соответствуют международному праву. Израиль — единственное государство, сталкивающееся с постоянными призывами к его уничтожению со стороны как государственных, так и негосударственных акторов. После пережитого Холокоста игнорирование таких угроз равносильно допущению нового геноцида.