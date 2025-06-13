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Давид Селиверстов: «Израиль: не нападающий, а выживший»

В праве защищаться — право жить!
17:48 238

В каждом уголке истории, где на карту ставилось право народа на существование, возникал вечный вопрос: имеет ли нация, ставшая мишенью за сам факт своего бытия, право защищаться? Говоря об Израиле — единственном государстве еврейского народа, рождённом из пепла Холокоста, — мы обсуждаем не просто конфликт, а фундаментальное право человека: право на жизнь, дом и безопасность, рассуждает международный правозащитник Давид Селиверстов.

«С точки зрения международного правозащитника, право на самооборону — это не только юридическая норма, но и моральная аксиома, основа человеческого достоинства. Ни одна страна, ни один народ не обязаны мириться с угрозой уничтожения. Израиль, окружённый недоброжелателями с момента своего создания в 1948 году, вынужден не только выживать, но и соблюдать международное право в условиях, где другие государства могли бы от него отказаться.

Аргументы в защиту права Израиля на самооборону:

Принцип законной самообороны в международном праве (ст. 51 Устава ООН)

Статья 51 Устава ООН признаёт неотъемлемое право государства на самооборону в случае вооружённого нападения. Израиль неоднократно подвергался атакам — от армий соседних стран до террористических группировок. Его ответные действия соответствуют международному праву.

Израиль — единственное государство, сталкивающееся с постоянными призывами к его уничтожению со стороны как государственных, так и негосударственных акторов. После пережитого Холокоста игнорирование таких угроз равносильно допущению нового геноцида.

Ответственность за своих граждан и еврейский народ

Израиль защищает не только своих граждан, но и евреев по всему миру, ставя безопасность нации превыше всего.

Международное право допускает превентивные меры при неизбежной и непосредственной угрозе. В условиях, где ракеты достигают городов за минуты, а террористы используют мирное население как щит, ожидание удара недопустимо. Израиль имеет право предотвращать трагедии.

Израиль не требует привилегий — он требует равенства, права защищать свой народ, признанного за каждой страной. Как международный правозащитник, я утверждаю: защита Израиля — это защита самой идеи международного права. Если еврейский народ, переживший изгнания, погромы и геноцид, не имеет права на безопасность, то кто в этом мире может на него рассчитывать?

Мораль и закон едины: жизнь священна, а её защита — не преступление, а высшая форма ответственности», - заключает Селиверстов.

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