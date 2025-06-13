США перебрасывают силы на Ближний Восток

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток на фоне возможного ответа Ирана на израильские удары, сообщает Associated Press.

Отмечается, что эсминец USS Thomas Hudner получил приказ начать движение в сторону Восточного Средиземноморья.

Газета The Jerusalem Post пишет, что Израиль может оказаться втянутым в обмен масштабными ракетными ударами с Ираном, который может продолжаться до месяца.

Собеседник газеты добавил, что запланированный на 15 июня раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе являлся «скоординированной американо-израильской уловкой», направленной на то, чтобы ослабить бдительность Ирана перед атакой. По информации издания, израильские удары по целям в Иране в пятницу были «полностью согласованы» с Вашингтоном.

Другой источник сообщил The Jerusalem Post, что Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его операциям против ядерных и военных объектов Ирана.