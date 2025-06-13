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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

США перебрасывают силы на Ближний Восток

17:53 215

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток на фоне возможного ответа Ирана на израильские удары, сообщает Associated Press.

Отмечается, что эсминец USS Thomas Hudner получил приказ начать движение в сторону Восточного Средиземноморья.

Газета The Jerusalem Post пишет, что Израиль может оказаться втянутым в обмен масштабными ракетными ударами с Ираном, который может продолжаться до месяца.

Собеседник газеты добавил, что запланированный на 15 июня раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе являлся «скоординированной американо-израильской уловкой», направленной на то, чтобы ослабить бдительность Ирана перед атакой. По информации издания, израильские удары по целям в Иране в пятницу были «полностью согласованы» с Вашингтоном.

Другой источник сообщил The Jerusalem Post, что Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к его операциям против ядерных и военных объектов Ирана.

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