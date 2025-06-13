В Конгрессе недовольны атакой Израиля на Иран

Несколько представителей Демократической партии в Конгрессе США выступили с резкой критикой в адрес Израиля после нанесенного удара по территории Ирана, назвав действия Тель-Авива шагом к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сенатор Джинн Шахин, старший демократ в комитете по международным делам Сената, заявила, что израильская атака «представляет собой эскалацию, которая вызывает глубокую обеспокоенность и неизбежно приведёт к ответным ударам» со стороны Тегерана. По ее словам, действия Израиля «ставят под угрозу дипломатические усилия США» по возвращению к ядерному соглашению с Ираном. «Это опасный период как для региона, так и для всего мира», — отметила она.

С критикой выступил и Джек Рид, старший демократ комитета Сената по делам вооружённых сил. Он охарактеризовал действия Израиля как «безрассудную эскалацию, которая чревата всплеском насилия в регионе». Сенатор подчеркнул, что такие удары «угрожают жизни мирных граждан и подрывают стабильность всего Ближнего Востока». По его мнению, «военная агрессия такого масштаба не может быть решением, несмотря на всю сложность и напряжённость в отношениях между Израилем и Ираном».

Сенатор Энди Ким выразил мнение, что руководство Израиля «сознательно подрывает дипломатические усилия США» по переговорам с Ираном, а его коллега Крис Мерфи заявил, что регион «рискует скатиться в новый, смертельно опасный конфликт».

При этом часть республиканцев, включая сенатора Теда Круза, выразила поддержку действиям Израиля. «Израиль оказывает услугу Америке, уничтожая ядерный потенциал Ирана», — заявил он.