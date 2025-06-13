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Пашинян о мире с Азербайджаном

18:20 1498

Армения и Азербайджан продолжают консультации с целью подписания мирного соглашения, текст которого уже согласован сторонами.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Праге.

«И вы знаете, что в этом году нам удалось завершить переговоры с Азербайджаном по мирному соглашению между нашими странами с положительными результатами. То есть этот проект был согласован на двусторонней основе, и теперь пришло время подписать мирное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе консультаций с Азербайджаном, чтобы достичь этой точки и подписать мирное соглашение», — сказал он.

Отметим, что Баку заявляет, что для подписания мирного соглашения Армения должна изменить Конституцию и исключить из текста Основного закона ссылку на Декларацию о независимости, которая включает упоминание о Карабахском регионе Азербайджана. 

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