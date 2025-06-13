При организации PASHA Holding состоялось первое мероприятие платформы Business Talks by PASHA Holding

Недавно компания PASHA Holding запустила новую платформу под названием Business Talks by PASHA Holding. Эта платформа представляет собой профессиональную среду для диалога и обмена мнениями, где обсуждаются ключевые тенденции, вызовы и стратегические подходы в современном бизнес-мире. Основная цель инициативы - создать пространство для совместного обсуждения инноваций и трендов в различных сферах среди участников локальной экономики, обмена идеями и укрепления профессионального нетворкинга.

Первое мероприятие платформы состоялось 13 июня 2025 года и было организовано PASHA Holding при партнерской поддержке EY Азербайджан, S&P Global и Бакинской фондовой биржи. Открытие было посвящено теме устойчивого финансирования и собрало ведущих представителей бизнес и финансового секторов Азербайджана. Основной целью мероприятия стало обсуждение международного опыта, новых вызовов и стратегических подходов в области ESG-отчетности, ESG-рейтингов и климатических финансовых рисков, а также развитие сетевого взаимодействия между участниками локального рынка. С приветственными словами выступили заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Центрального банка Талех Кязымов, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также управляющий партнер EY Азербайджан Ильгар Велиев.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов отметил: «Для эффективного продвижения и внедрения принципов ESG в нашей стране также формируется институциональная база. Так, примерно два года назад при Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, которую я возглавляю, была создана подгруппа по экологическим, социальным и корпоративным стандартам (ESG) под руководством Агентства по развитию малого и среднего бизнеса. Эта подгруппа заложила основу для координированного и системного подхода между государственным, частным и общественным секторами». Министр экономики Микаил Джаббаров представил информацию о качественных изменениях в азербайджанской экономике и перспективах её развития, подчеркнул важность диалога между государственным и частным секторами. Отметив значимость принципов ESG, охватывающих экологическое, социальное и корпоративное управление, министр указал, что эти принципы играют важную роль в формировании устойчивого финансирования и конкурентоспособной бизнес-среды. В условиях глобальных вызовов применение ESG-подхода является необходимым условием для построения успешных бизнес-моделей, ориентированных на долгосрочное развитие.

Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Талех Казымов подробно проинформировал о проводимых Центральным банком реформах и будущих планах в направлении ускорения перехода к «зеленой» экономике и продвижения устойчивого финансирования в стране. Он отметил, что в рамках утверждённой Центральным банком «Дорожной карты по устойчивому финансированию», а также «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы» устойчивое финансирование определено как одно из приоритетных направлений. Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в своей речи отметил: «Платформа Business Talks преследует три ключевые цели: во-первых, представить аудитории не только истории успеха, но и реальные кейсы, допущенные ошибки и извлеченные из них уроки. Во-вторых, укрепить потенциал бизнес-лидеров через новые тренды, навыки и подходы к мышлению. В-третьих, создать открытую площадку для обсуждения актуальных проблем за одним столом с представителями государственных структур и совместного поиска решений.