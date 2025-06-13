Израиль направил правительственный самолет в Афины

Как сообщает греческий портал newsbreak.gr, воздушное судно было направлено в Грецию из соображений безопасности на фоне угрозы возможного удара со стороны Ирана.

По информации источника, Израиль принял необычное решение временно перебазировать самолёт, известный как «Крыло Сиона» (Wing of Zion), опасаясь ответной атаки со стороны Тегерана. Ранее сообщалось, что самолёт мог быть направлен на Кипр, однако местные власти эту информацию опровергли.

«Крыло Сиона» используется президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что делает его важным стратегическим активом страны, подчёркивает портал. Самолёт приземлился в международном аэропорту Афин имени Элефтериоса Венизелоса в 13:09 по местному времени, вылетев из Тель-Авива в 11:19.

Греческий телеканал Skai сообщил, что на борту находился израильский посол в Греции. По данным канала, посол был перевезён из Тель-Авива в Афины спецрейсом, поскольку аэропорт имени Бен-Гуриона был временно закрыт в связи с кризисной ситуацией. В самолёте не было других пассажиров.

Newsbreak.gr отмечает, что прибытие израильского самолёта в Афины вызывает обеспокоенность, поскольку может указывать на потенциальное вовлечение Греции в нарастающее напряжение на Ближнем Востоке. Израильские силы ПВО приведены в состояние повышенной готовности.