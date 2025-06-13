Между АМУ и ASA подписан меморандум о сотрудничестве

Во встрече под руководством ректора АМУ профессора Герая Герайбейли и ректора ASA Фуада Гаджиева приняли участие проректор по образовательным вопросам АМУ профессор Назим Панахов, проректор по научной работе профессор Малахат Султан, проректор по международным отношениям доцент Орхан Исаев, заведующий Учебным департаментом доцент Кямандар Ягубов, декан факультета Общественного здравоохранения доцент Галина Ганиева, заведующая отделом по связям с общественностью Гюнель Асланова, проректор по образовательным вопросам ASA Улькер Бабаева, советник проректора по образовательным вопросам Зарифа Камилова, заведующий Департаментом планирования и прогнозирования образования Назим Аббасов, заведующий отделом международного сотрудничества и работы с проектами Джамиля Исмаилзаде, заведующая кафедрой оздоровительного спорта и реабилитации Кенуль Мамедова и менеджер MediaLab Гошгар Джафаров.

Сегодня состоялась встреча между руководством Азербайджанской академии спорта (ASA) и Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями. Затем между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании.

Меморандум включает в себя реализацию совместных проектов ASA и АМУ в научно-исследовательской области, продвижение междисциплинарных исследований, получение новых научных результатов посредством инноваций, обновление учебных программ и внедрение передовых методов обучения.

Основными положениями меморандума являются организация программ обмена студентами и преподавателями, создание возможностей для двустороннего обучения и практики, совместное использование имеющихся учебных ресурсов, реализация социальных проектов с целью охраны здоровья населения, а также применение современных подходов в области спорта и здравоохранения.

Стороны будут сотрудничать в направлении расширения международных академических и научных связей, а также повышения авторитета на региональном и глобальном уровнях путем совместного участия в международных проектах.