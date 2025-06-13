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Россия передала Украине тела погибших

19:12 305

Россия в пятницу передала Украине тела ещё 1200 погибших. Об этом сообщает украинский Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными.

«По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле», — поясняет Координационный центр.

КЦ добавляет в своем сообщении, что следователи и эксперты МВД проведут идентификацию тел.

Российские военные телеграм-каналы, которые сообщали о передаче тел до появления официального заявления украинской стороны, отмечали, что в данном случае это был не обмен: тела передала только Россия.

Два дня назад состоялся первый обмен телами по достигнутой в Стамбуле договоренности: Россия передала тела 1212 погибших военных, Украина — 27.

Кроме того, 12 июня стороны объявили, что накануне провели обмен тяжелоранеными и больными пленными. Сколько их было с обеих сторон, не сообщалось.

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