Цель Израиля — сменить власть в Иране?

Ключевой целью израильской операции против Ирана, которая началась в ночь на 13 июня, может быть смена власти в этой стране, пишет CNN.
Мнения о том, что Израиль с помощью атак на ядерные объекты и высокопоставленных руководителей Исламской Республики добивается смены власти в Иране, придерживается ряд официальных лиц в администрации США, рассказал телеканалу знакомый с разведданными американский собеседник.
При этом источник отметил, что прямых данных разведки, подтверждающих это предположение, пока нет. По словам одного из американских чиновников, пока неясно, поддержит ли администрация Дональда Трампа Израиль в этих усилиях.
В пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что целью ударов был подрыв военных возможностей Ирана и устранение угрозы уничтожения Израиля. «Мы находимся на ключевом этапе, когда, если мы его упустим, мы лишимся возможности помешать Ирану разработать ядерное оружие, которое будет угрожать нашему существованию. За последние полтора года мы имели дело с прокси-силами Ирана, но сейчас мы имеем дело с самой головой змеи», — подчеркнул Кац.