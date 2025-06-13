Цель Израиля — сменить власть в Иране?

Ключевой целью израильской операции против Ирана, которая началась в ночь на 13 июня, может быть смена власти в этой стране, пишет CNN.

Мнения о том, что Израиль с помощью атак на ядерные объекты и высокопоставленных руководителей Исламской Республики добивается смены власти в Иране, придерживается ряд официальных лиц в администрации США, рассказал телеканалу знакомый с разведданными американский собеседник.